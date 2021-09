Milan, Pioli dopo Liverpool: "Questa gara per intensità e qualità ci farà crescere"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero da Anfield: "Siamo stati meno attenti del solito in fase difensiva, potevamo fare qualcosa di meglio nella ripresa"

Il Milan ha combattuto, ma ad Anfield nel giorno del ritorno in Champions dopo più di sette anni e mezzo è arrivata la sconfitta 2-3 contro il Liverpool di Klopp: "Bisogna dare merito ai Reds che per intensità e qualità hanno fatto meglio di noi, soprattutto all'inizio - ha commentato Pioli a fine partita -. Siamo usciti bene rimontando, ma il nostro rimpianto sono i gol subiti nella ripresa dove abbiamo sbagliato qualcosa di troppo. Il livello si è alzato, ma questa gara ci farà crescere per qualità e intensità".

L'approccio iniziale è stato complicato: "La squadra era motivata e ci aspettavamo una partenza forte del Liverpool, ma noi con la palla siamo stati troppo statici senza saltare la loro pressione. La palla ce l'avevano sempre loro - ha continuato Pioli -, ma è chiaro che la qualità dei Reds ci ha messo in difficoltà. Ho parlato con la dirigenza della prestazione, anche con Klopp che era bello sorridente per la vittoria. E' stata una bella partita, peccato per il risultato ma vado via da Anfield con la consapevolezza che questa squadra può crescere ancora molto. Il livello di questa competizione è molto alto, abbiamo sbagliato e pagato, ma così cresceremo di più".

"Avevamo preparato qualche posizione in campo per imbucarli e saltare la pressione, ma sono partiti forte coprendo gli spazi. Ci hanno indirizzato dove volevano loro, anche se a volte non siamo stati precisi nella ripartenza". Il ritmo ha fatto la differenza: "Sicuramente la trasmissione della palla del Liverpool è a un livello molto alto, avremmo dovuto muoverci un po' di più per trovare qualche passaggio filtrante in più. Non esserci riusciti ci dà rammarico, ma qualcosa di buono l'abbiamo fatto e dovevamo accelerare i passaggi".

Il pareggio del Liverpool a inizio ripresa ha indirizzato il match: "Nelle situazioni pericolose - gol e rigore subito - sappiamo fare meglio e dobbiamo fare meglio. Di solito siamo molto più attenti, potevamo difendere molto meglio e creare qualche difficoltà in più agli attaccanti di Klopp".