Milan e Juve all'ultima chiamata: Stella Rossa e City valgono una stagione

Il grado di difficoltà non è paragonabile, ma la missione è identica: vincere per strappare il pass per i playoff di Champions e continuare a sognare un ingresso nella Top Eight. Milan e Juve, che questa sera sfideranno rispettivamente Stella Rossa e Manchester City in casa, hanno di fatto praticamente un solo risultato disponibile, perché la classifica si sta allungando e continuano a esserci almeno tre "intruse" - Brest, Aston Villa e Leverkusen - che stanno facendo saltare il banco delle possibili qualificate e costringono tutte le avversarie a correre. La missione di Milan e Juve, va detto, per quanto possa essere complicata è tutto fuorché impossibile. Chiaro, soprattutto per i bianconeri la grande incognita e scoprire che razza di City si troveranno di fronte. Il cammino dei Guardiola-boys, però, non proprio esaltante di questi tempi, lascia sperare in una partita che possa essere equilibrata, combattuta e quindi, vincibile.



Motta, dal canto suo, sembra sempre alla ricerca di un'identità precisa e deve ogni volta, questa sera compresa, fare i conti con le numerose assenze che stanno complicando il suo cammino anche in campionato. La prima missione è dunque, chiaramente, quella di superare la pareggite di cui la sua squadra è vittima. Sia pure contro un'avversaria complicata, la notte di Champions e la spinta dello Stadium, possono essere in certo senso la cura nonostante una formazione sempre d'emergenza, specie in difesa, dove l'assenza di Cambiaso, recuperato almeno per la panchina, potrebbe farsi sentire. Di buono ci sono la crescita di Koopmeiners e la voglia di incidere di Vlahovic. La Juve parte da quota 8 punti: a 11 i playoff sarebbero cosa pressoché fatta e le restanti due gare (Bruges in trasferta e Benfica in casa) potrebbero portare direttamente in Top Eight. Stasera, quindi, è decisiva più che mai.