Stella Rossa, Krunic: "L'addio al Milan? Senza Maldini e Massara ho perso punti di riferimento"

Anche Rade Krunic ha parlato alla vigilia di Milan-Stella Rossa, sesto appuntamento della fase campionato di Champions League. Per il bosniaco, in rossonero dall'estate 2019 al gennaio 2024, è stata l'occasione di tornare sui motivi del suo addio: "Avevo tanti punti di riferimenti, come Pioli - le sue parole a Sky -. Devo dire la verità: da quando sono andati via Maldini e Massara, ma anche Zlatan, ho perso tanti punti di riferimento, non mi sentivo al massimo e non mi sentivo apprezzato dai nuovi dirigenti come prima. La mia scelta non è stata facile, questo è il miglior club al mondo per me. Dovevo fare le mie scelte ed era il momento giusto per farlo".