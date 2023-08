Milan, Baresi: "Psg, Dortmund e Newcastle? Non mancheranno gli stimoli"

"Abbiamo iniziato bene, i giocatore devono crederci e sanno cosa vuol dire giocare in Champions, competizione che ti trasmette qualcosa di diverso. Non mancheranno gli stimoli”. Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, commenta così ai nostri microfoni il sorteggio dei rossoneri in Europa che opporrà la squadra di Stefano Pioli a Psg, Borussia Dortmund e Newcastle. A San Siro torneranno da avversari Gigio Donnarumma e Sandro Tonali. Logico, quindi, chiedersi in che modo verranno accolti dal popolo milanista: “Credo che San Siro li accoglierà nel modo giusto. Sandro è andato via da poco, ha lasciato un bellissimo ricordo e verrà ricordato nel modo giusto”.