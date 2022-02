Mbappé: "Real grande club, ma darò tutto per il Psg"

PSG

L'attaccante francese decisivo contro la sua prossima squadra: "Anche al ritorno giocheremo per vincere, contenti per il leggero vantaggio". Donnarumma: "Messi? Capita"

Kylian Mbappe ha steso con una sua giocata al 94' il Real Madrid, che dovrebbe, o potrebbe, essere la sua squadra la prossima stagione. L'attaccante francese, però, non vuol sentir parlare di fguturo. “Si fanno troppe domande adesso, il Real è un grande club, ma sono del Psg. Darò tutto e l’ho mostrato anche in questa partita e lo farò anche al ritorno”, ha detto a Canal+.

"Volevamo essere pronti per questa serata, una partita che tutti vogliono giocare. Dovevamo attaccare da subito, senza farci prendere dall'euforia, ma volevamo vincere. Siamo contenti per il leggero vantaggio, ora ci dovremo preparare anche per il campionato e siamo contenti di giocare una bella partita il 9 marzo", ha aggiunto.

Sul gol: “Avevo fiducia. C’erano due giocatori contro di me, c’era spazio, il difensore è rientrato e ho trovato spazio in mezzo. Poi l’ho messa sotto le gambe di Courtois”.

Al ritorno giocherete per vincere? “Noi dovremo giocare per vincere, siamo agonisti e il Psg non è degno di giocare per qualcosa che non sia una vittoria. Il contesto sarà diverso, proveremo a fare una bella prestazione”.

DONNARUMMA: “FELICE DI FAR PARTE DI QUESTO GRANDISSIMO CLUB”

“Una bellissima soddisfazione, abbiamo fatto una partita incredibile, preparata alla grande”. Gigio Donnarumma esulta dopo la vittoria sul Real, ma non abbassa la guardia: “Oggi ci ha pensato Kylian e siamo contentissimi, ma ora testa a Madrid perché sarà un’altra grande partita. Ci sentiamo forti e sappiamo che se diamo il 100% possiamo battere tutti, stasera l’abbiamo dimostrato”. “Sono molto contento di far parte di questo gruppo e di questa grandissima società – ha aggiunto ai microfoni di Sport Mediaset - Messi? Su Leo non ho niente da dire, capita di sbagliare, ma sappiamo tutti chi è lui. Noi abbiamo tanti campioni che possono risolvere le partite, stasera è toccato a Mbappé. L’alternanza con Navas? Fino all’ultimo siamo sempre pronti, il mister ci vuole entrambi concentrati e in grande forma”.