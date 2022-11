Marsiglia e Psg, problemi di comunicazione in panchina: che dolori per le francesi in Champions

CHAMPIONS LEAGUE

Tudor eliminato dall'Europa, parigini secondi per un gol

© Getty Images Problemi di comunicazione tra campo e panchina, dolori per Marsiglia e Psg. Tudor e Galtier dovranno riflettere, ma intanto si "leccano le ferite". Il croato è fuori dall'Europa per un gol preso in contropiede al 95' dal Tottenham. Il motivo? I giocatori dell'OM non sapevano bastasse il pari per arrivare terzi nel girone e finire in Europa League. Così si sono riversati nella metà campo avversaria, ma sono stati puniti dagli Spurs che hanno così conquistato il primo posto nel gruppo D. "Non sapevamo che per andare in Europa League bastasse il pareggio", l'ammissione del difensore Chancel Mbemba.

Sorte simile è toccata al Psg 24 ore dopo a Torino. I parigini hanno vinto 2-1 sul campo della Juventus, ma sono arrivati secondi nel girone per la differenza reti con il Benfica. I portoghesi hanno vinto 6-1 contro il Maccabi Haifa e hanno capovolto la situazione. Messi e compagni, ignari del risultato in Israele, non hanno spinto il piede sull'acceleratore e ora dovranno affrontare un sorteggio abbastanza insidioso. A confermarlo Donnarumma: "Non avevamo capito - ha ammesso il portiere - di dover segnare ancora un gol per chiudere al primo posto del girone. Il nostro secondo posto è un problema anche per gli altri. Siamo tranquilli. Sicuramente affronteremo una grandissima squadra ma siamo pronti, giocheremo sempre al massimo".