Manchester United, altra papera di Onana contro il Bayern

Continua il momento non esattamente esaltante di André Onana. L'ex Inter, reduce da un avvio di campionato complicato con il Manchester United, si è reso protagonista di una papera anche alla prima in Champions con la maglia dei Red Devils. Il camerunese, al minuto ventotto del primo tempo, si è fatto beffare da un tiro tutt'altro che irresistibile di Sané dal limite facendosi scivolare il pallone sotto le mani e regalando il vantaggio ai tedeschi. Incassato il gol, Onana è rimasto faccia a terra per qualche secondo evidentemente conscio del grave errore commesso.