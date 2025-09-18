Manchester City, Guardiola incorona Haaland: "Lui, Messi e Cristiano sono di un altro mondo"

L'uomo della notte della sfida dell'Etihad tra Manchester City e Napoli è stato, nonostante il cambio dopo soli 26', Kevin De Bruyne e alla fine del match, ai microfoni di Sky, il suo ex tecnico Pep Guardiola ha voluto omaggiarlo così: "Quello che Kevin ha fatto durante 10 e più anni voi non lo potete capire, vincere quello che abbiamo vinto senza di lui sarebbe stato impossibile. L'amore della tifoseria per lui si è visto oggi, peccato che sia dovuto uscire, ma è stato bello fargli sentire tutto il nostro affetto".