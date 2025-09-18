Manchester City, Guardiola incorona Haaland: "Lui, Messi e Cristiano sono di un altro mondo"

© Getty Images
© Getty Images
Il tecnico del City dopo la vittoria sul Napoli: "La resistenza delle squadre di Antonio è fantastica, io non sono capace"
© Getty Images
© Getty Images
L'uomo della notte della sfida dell'Etihad tra Manchester City e Napoli è stato, nonostante il cambio dopo soli 26', Kevin De Bruyne e alla fine del match, ai microfoni di Sky, il suo ex tecnico Pep Guardiola ha voluto omaggiarlo così: "Quello che Kevin ha fatto durante 10 e più anni voi non lo potete capire, vincere quello che abbiamo vinto senza di lui sarebbe stato impossibile. L'amore della tifoseria per lui si è visto oggi, peccato che sia dovuto uscire, ma è stato bello fargli sentire tutto il nostro affetto".
Poi, parlando della partita, elogi anche per Conte: "La resistenza delle squadre di Antonio è fantastica, io non sono capace. Se la mia squadra rimane in 10 non sa fare una prova come il Napoli resistendo così. Oggi non abbiamo fatto un calcio noioso, ma con l'intenzione di fare gol. Dopo aver sbloccato la partita, è stato più facile. Felici per la vittoria, ma ancora la strada è lunga".
A sbloccare la gara, con un gol bellissimo, è stato Haaland, che stasera è entrato nella storia della Champions segnando il gol numero 50 in sole 49 partite (mai nessuno come lui): "Lui, Messi e Cristiano sono di un altro mondo. Avere Erling là davanti ci dà tanta fiducia. La strada è ancora lunga, ma oggi abbiamo iniziato bene. Bello iniziare così, complimenti ai ragazzi".
Commenti (0)