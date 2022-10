Maccabi, Bakhar: "Anche se digiuniamo saremo pronti per la Juventus"

VERSO JUVE-MACCABI

Il tecnico degli israeliani non cerca scuse nonostante lo Yom Kippur: "Proveremo a fare una sorpresa"

"Io digiunerò, lo faranno alcuni giocatori, ma abbiamo una rosa ampia, anche stranieri che potranno giocare perché non ebraici". Barak Bakhar, allenatore del Maccabi Haifa primo in classifica dopo il successo del weekend nello scontro diretto contro il Maccabi Tel Aviv, non cerca scuse per lo Yom Kippur alla vigilia della decisiva sfida di Champions League a Torino con la Juventus: "Ci saranno cambiamenti, rotazioni, anche sabato e contro la Juve in Israele - ha dichiarato in conferenza stampa - Ma credo nella rosa, avremo sempre un ottimo undici in campo e proveremo a fare una sorpresa".

"Con Benfica e PSG non siamo stati lontani. Anche domani, e la prossima settimana, se avremo occasioni, dovremo coglierle al volo - ha aggiunto il tecnicod el Maccabi - Loro hanno vinto l'altro ieri una partita importante, sono una grande squadra e hanno tanti punti di forza, ma qualche piccolo deficit. Hanno giocatori importanti e devono fare di tutto per vincere, ma crediamo in noi stessi e siamo convinti di fare un buon risultato".

L'argomento principale della conferenza è però sempre il digiuno dei giocatori e la lista di quelli disponibili: "E' un giorno importante per l'ebraismo. Forse qualcuno digiunando vorrà giocare, finisce un'ora e mezzo prima e magari riuscirà a nutrirsi in modo sufficiente - ha detto Bakhar, che poi ha assicurato - Chi giocherà domani sarà pronto, staranno bene, saremo programmati per dare il massimo. Dobbiamo giocare una gara di pressione e giocare bene in difesa. Abbiamo zero punti (come i bianconeri, ndr) perché abbiamo giocato contro due squadre fortissime, anche domani daremo tutto: l'approccio da qui in avanti sarà quello di fare un buon calcio per far divertire il nostro pubblico".

