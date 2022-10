Juve: affaticamento per Milik, con il Maccabi andrà in panchina

© Getty Images

Arek Milik non è al meglio, ma stringerà i denti. L'attaccante polacco non ha preso parte alla rifinitura in vista della sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa che si è svolta questa mattina alla Continassa. L'ex Marsiglia non ha lavorato con il gruppo, ma si è allenato da solo in palestra per un affaticamento muscolare. Nulla di grave, ma Allegri comunque è intenzionato a non rischiarlo dal 1' contro gli israeliani: "È in dubbio". Milik sarà comunque a disposizione e inizierà la gara in panchina come ha confermato il tecnico livornese in conferenza stampa: "Spero di non doverlo utilizzare".