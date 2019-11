Lokomotiv Mosca, Semin: "Vogliamo creare problemi alla Juve"

VERSO LOKOMOTIV MOSCA-JUVENTUS

La Lokomotiv Mosca ha messo in difficoltà la Juve a Torino e spera di fare lo stesso al ritorno. "Bisognerà mantenere equilibrio tra difesa e attacco, ma non tutto dipende da noi. La partita contro la Juve è la più importante e l'eccitazione enorme. Vogliamo creare loro problemi. Combatteremo su ogni episodio, in ogni momento. Dobbiamo avere equilibrio, altrimenti è difficile fermare i loro attaccanti", ha detto l'allenatore Jurij Semin. Juve mercoledì a Mosca

Sulla formaziopne: "Joao Mario è in salute, non ci sono infortunati. Le condizioni fisiche sono buone. Krykhovyak si è ripreso, Barinov e Ignatiev si sentono meglio". "Prevedere momenti tattici prima di una partita è un esercizio inutile. Se facciamo punti, sarà una buona opportunità per giocare nelle competizioni europee in primavera", ha aggiunto.