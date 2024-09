Liverpool, Slot: "Milan club speciale per noi olandesi. Chiesa? Non è pronto"

Arne Slot si è soffermato sul forte legame tra il Milan e il calcio olandese, alla vigilia del match tra il suo Liverpool e i rossoneri in Champions League: "Gullit, Rijkaard e Van Basten? Erano leggende già prima da noi in Olanda, lo sono stati anche dopo il loro approdo in Italia - le parole del tecnico dei Reds a Sky -. Non c’era così tanto calcio in tv come ora, tanti olandesi seguivano il Milan per questo motivo, per vedere questi giocatori di caratura mondiale. Per quelli della mia età il Milan è un club speciale".