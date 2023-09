Liste Uefa Champions 2023/24: fuori Romero e Pellegrino, Sensi in bilico

ELENCHI UEFA

Lazio già ufficiale. Gli elenchi di Inter, Milan e Napoli dovranno essere consegnati entro mezzanotte

© Getty Images Chiuso il calciomercato e messi a segno gli ultimi colpi in entrata e in uscita, per le prime quattro squadre della scorsa Serie A è tempo di decidere quali giocatori faranno parte della rosa per la Champions League. La lista dei calciatori per gli impegni europei dovrà essere infatti consegnata entro la mezzanotte di lunedì 4 settembre e andranno prese decisioni importanti e anche complicate. Ecco di seguito la situazione di Napoli, Lazio, Inter e Milan.

Vedi anche Champions League Sorteggi Champions: gironi duri per Milan e Napoli, sorridono Inter e Lazio NAPOLI

Per le sfide contro Real Madrid, Braga e Union Berlino, Garcia potrebbe essere costretto a tagliare un azzurro. Rosa alla mano, dovrebbe trattarsi di Diego Demme, giocatore ormai ai margini del progetto.

La possibile lista Champions del Napoli: Gollini, Meret, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus, Natan, Olivera, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Cajuste, Zielinski, Elmas, Lindstrom, Zerbin, Kvaratskhelia, Osimhen, Simeone, Di Lorenzo, Raspadori, Politano, Contini, Zanoli, Gaetano.

LAZIO (ufficiale)

Nell'elenco Champions di Maurizio Sarri non ci sono grandi sorprese per i match del girone contro Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic. Dalla lista ufficiale restano fuori Ruggeri, Basic e Fares.

La lista Champions della Lazio: Provedel, Sepe, Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino, Castellanos , Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.

INTER

In casa Inter il sacrificato per la lista Champions dovrebbe essere invece Stefano Sensi. Al suo posto Inzaghi avrebbe scelto l'esperto centrocampista olandese Davy Klaassen, arrivato dall'Ajax alla fine del mercato.

La possibile lista Champions dell'Inter: Sommer, Audero, Darmian, Acerbi, Bastoni, Pavard, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Dimarco, Di Gennaro, Klaassen, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Frattesi, Asllani, Lautaro, Thuram, Arnautovic, Carlos Augusto, Cuadrado, Sanchez.

MILAN

Per le gare contro Newcastle, Psg e Borussia Dortmund il Milan ha le idee chiare. Tra Lista A, vivaio Italia e vivaio Milan, oltre all'infortunato Bennacer, a rimanere fuori dovrebbero essere Pellegrino e Romero. Dentro invece Caldara, Adli e Jovic.

La possibile lista Champions del Milan: Maignan, Sportiello, Mirante, Chukwueze, Giroud, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Krunic, Leao, Loftus-Cheek, Musah, Okafor, Pulisic, Reijnders, Thiaw, Tomori, Caldara, Florenzi, Calabria, Pobega, Adli e Jovic.



LISTE CHAMPIONS, IL REGOLAMENTO

Ogni squadra deve consegnare due liste. La Lista A deve essere spedita alla propria Federazione e inoltrata alla UEFA entro la mezzanotte del 4 settembre 2023. La Lista B, invece, deve essere consegnata alla vigilia di ogni partita, sempre entro le 24. Nella Lista A possono essere massimo 25 giocatori, due dei quali devono essere portieri. Di questi 25 almeno 8 devono essere obbligatoriamente "cresciuti localmente". Se un club ha meno di otto calciatori "cresciuti localmente", si riduce proporzionalmente anche il numero totale dei giocatori da inserire in rosa. Questi otto giocatori del settore giovanile a loro volta si dividono un due categorie: "Club Trained Players" e "Home Trained Players". I primi sono quelli che hanno fatto parte della rosa di quella squadra per almeno 3 anni nel periodo in cui avevano tra i 15 e i 21 anni, i secondo invece sono quelli che hanno fatto parte della rosa di un'altra squadra della stessa federazione sempre per almeno 3 anni nel periodo in cui ne avevano tra i 15 e i 21. Tra gli otto, comunque, nessun club può avere più di 4 giocatori cresciuti nella stessa federazione. Nella Lista B, infine, possono essere inseriti i calciatori nati dall'1 gennaio 2002 in poi e che hanno fatto parte di quel club per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno di età in poi. Dopo la fase a gironi, in vista degli ottavi di finale, i club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24 del 2 febbraio 2024. Resta, tuttavia, il limite di 25 giocatori nella Lista A, insieme alla quota di otto giocatori formati localmente.