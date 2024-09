Le pagelle di Atalanta-Arsenal: Ederson ovunque, Lookman ingabbiato, Retegui stregato, Cuadrado caldo

I VOTI

© Getty Images Tra i Gunners ottima prova di Raya che salva il risultato con una doppia prodezza

ATALANTA

Carnesecchi voto 7

Apre con una gran parata in allungo su una punizione di Saka. Vale come un gol, nel vero senso della parola. Per il resto non sbaglia nulla.

Djimsiti voto 6

Concentrato attento, dirige una difesa che piano piano torna a essere un fortino. Anche grazie a lui l’arsenal tira in porta una volta sola (e su punizione)

Hien voto 6

Un paio di indecisioni nel primo tempo fanno il pari con diverse chiusure tempestive nella ripresa.

Kolasinac voto 6.5

Di peso e di mestiere. Scardina più di un pallone e non va mai in sofferenza.

Zappacosta voto 6

Una molla nel primo tempo: innesca spesso il turbo e via. Rallenta alla distanza ma il suo apporto si sente.

Bellanova 6

Una ventina di minuti senza sbavature

De Roon voto 6

Non indietreggia di un centimetro: dalle sue parti non passa lo straniero, qualsiasi esso sia.

Ederson voto 6.5

Unico ammonito di tutta la gara: per assurdo, lui le prende quando attacca e pure quando difende. Conquista il rigore e tanti altri palloni. Uomo ovunque.

Ruggeri voto 6

Una serata normale nelle due fasi. E quindi di buon livello.

Pasalic sv

De Ketelaere voto 5.5

È la luce di quest’Atalanta ma con i Gunners si accende a intermittenza. Un bel tiro al 29’ e poco altro.

Cuadrado voto 6.5

L’Europa la conosce e si vede subito. Chiama palla, mira la porta e impensierisce Raya due volte. Prende tante botte

Retegui 5

Sull’attaccante nerazzurro più in palla pesa quel rigoraccio fallito e la seguente ribattuta.

Zaniolo

Venti minuti di fiducia

Lookman 5.5

Gli inglesi lo conoscono e lo temono. Rimane ingabbiato sia lontano che sottoporta

Samardzic sv

Gasperini 6,5

L’Atalanta cresce e non soffre. Ormai conosce il calcio europeo, sa cosa non fare: farsi prendere in contropiede in casa. E porta a casa un buon punto

ARSENAL

Raya 7, White 5.5, Saliba 6, Gabriel 6, Timber 5.5, Rice 6.5, Partey 6, Havertz 6.5, Saka 5.5, Jesus 5, Martinelli 6, Jorginho 6, Trossard 6.5, Sterling 5, Calafiori 6

All. Arteta 6