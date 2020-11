Lazio, Inzaghi: "Difficile chiedere di più ai ragazzi, sono orgoglioso"

QUI LAZIO

Pareggio importante per la Lazio in casa dello Zenit in Champions League, nonostante l'emergenza piena per Inzaghi una prestazione da sottolineare: "E' una grande soddisfazione avere questi ragazzi, è difficile in questo momento chiedergli qualcosa in più. Nelle ultime due trasferte di Champions eravamo 13 giocatori, - ha commentato il tecnico biancoceleste -. Stasera ho inserito Ramos che stamattina faceva fatica a camminare e l'ho impiegato negli ultimi 5 minuti. Stanno andando al di là di qualsiasi aspettativa, stanno raschiando il barile e mi stanno dando tutto quello che hanno".

Sulla situazione Covid: "Normale essere preoccupati. Dispiace essere in queste condizioni. Siamo in grande difficoltà, non sarà facile recuperare i giocatori. Oggi mancavano otto titolari, posso che ringraziare chi fa dei sacrifici per andare in campo ogni due giorni e mezzo". Un commento su Caicedo, oggi decisivo come a Torino: "Ha meritato il gol in Champions, il primo per lui. Si è sempre fatto voler bene dai compagni: dà tutto. Convince da 15 giorni con un problema alla spalla e nonostante questo gioca e segna. Con la sosta dovrà fare qualcosa, perché sta giocando dolorante".