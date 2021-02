Lazio, Immobile sfida Lewandowski: "E' il migliore, incredibile batterlo nella Scarpa d'oro"

VERSO LAZIO-BAYERN

L'attaccante della Lazio incensa il polacco: "Vuole sempre superare se stesso, è il più forte al mondo"

Lazio-Bayern Monaco di Champions League è alle porte e per gli amanti dei numeri e degli scontri tra uomini chiave, sarà la sfida tra due bomber implacabili: Ciro Immobile e Robert Lewandowski. I due sono stati protagonisti nella scorsa stagione di una avvincente battaglia per la Scarpa d'Oro, trofeo finito all'italiano: "Lewandowski è il centravanti più forte del mondo - ha commentato Immobile alla vigilia -, è stato incredibile batterlo. Sfidare giocatori come lui mi rende felice".

Anche in questa stagione in ogni caso i due bomber non scherzano, soprattutto il polacco che risponde con già 31 reti alle 19 del laziale. Il segreto secondo Immobile è tutto nella testa: "Di Lewandowski mi piace il fatto che non è mai soddisfatto di quello che fa, ogni anno cerca di migliorare e superare se stesso anche se è già un giocatore eccezionale, il più forte centravanti del mondo e un attaccante completo - ha commentato alla Uefa -. Sicuramente dovremo stare molto attenti".

La Lazio è chiamata all'impresa contro i campioni del mondo in carica: "Il Bayern è una squadra molto offensiva e veloce, che gioca un calcio totale, quindi sarà difficile fermarlo quando attacca. Cercheremo di dargli qualche problema sfruttando i suoi punti deboli. Chiaramente non avremo così tante occasioni come nelle scorse partite, quindi dobbiamo rimanere concentrati e provare a coglierlo di sorpresa".