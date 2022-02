Lautaro: "L'Inter non cambia: col Liverpool partita d'attacco. Io sono pronto"

Non è certo di giocare, non attraversa un momento di grande forma (per lo meno sotto il profilo realizzativo) ma Lautaro Martinez non ha dubbi su quale dovrà essere l'atteggiamento suo e dei suoi compagni di squadra contro il Liverpool: "L'Inter vuole essere protagonista, vuole tenere la palla, attaccare, difendere bene la porta e far male all'avversario". Convinzioni manifestate dall'attaccante argentino ai microfoni di Prime Video alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League, una sfida a cui sente di arrivare con la giusta esperienza: "Quale Lautaro si vedrà? Sicuramente vedrete un giocatore che è cresciuto tanto e che ha già giocato due-tre volte questa competizione".