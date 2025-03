La seconda vita di Szczesny: imbattuto col Barcellona

Quattordici partite, dodici vittorie e due pareggi impreziosite da otto clean sheet: Wojciech Szczesny è imbattuto col Barcellona in quella che può essere definita come una seconda vita sportiva dopo la decisione di ritirarsi dal calcio, una volta risolto il contratto con la Juventus, seguita dalla retromarcia appena ricevuta la chiamata dei catalani. Anche ieri, sul campo del Benfica nell'andata degli ottavi di Champions, è stato tra i migliori dei suoi - non il migliore, almeno per la Uefa, che ha dato il premio di MVP a Pedri ("Ma metà è mio" ha sorriso il polacco a fine partita) -, tante parate decisive per difendere l'1-0 in un match difficile vista l'inferiorità numerica per l'espulsione di Cubarsi al 22' del primo tempo.