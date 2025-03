Champions League: Elliott punisce il Psg, vincono Bayern e Barcellona

BAYERN MONACO-BAYER LEVERKUSEN 3-0

Non c'è storia all'Allianz Arena, dove il Bayern Monaco demolisce tecnicamente e psicologicamente i rivali del Bayer Leverkusen, mostrando una supremazia che non si era vista negli scontri diretti in Bundesliga. Spingono subito i tedeschi e, non a caso, passano dopo nove minuti: Olise salta l'ex romanista Hermoso, cross in mezzo e testa di Kane per l'1-0. Frimpong crea l'unica reale occasione per il Leverkusen, ma sbatte su Neuer e non riapre i giochi. Il Bayern invece è implacabile e, dopo aver sfiorato il bis con Musiala (traversa) e Kimmich, raddoppia nella ripresa. Fa tutto il portiere di coppa Kovar, che si fa sfuggire il pallone su un innocuo cross: Musiala raccoglie e segna a porta vuota il 2-0 al 54'. I guai non sono finiti per Xabi Alonso che, dopo aver assistito all'infortunio di Neuer nelle fila rivali (debutto per Urbig), vede i suoi restare in dieci. Mukiele si fa infatti espellere al 62' per doppia ammonizione e, dieci minuti dopo, la frittata è completa: fallo del neoentrato Tapsoba e doppietta di Kane dal dischetto (75'). Nel finale Palhinha colpisce un'altra traversa, ma il Bayern vince 3-0: un piede e mezzo ai quarti per Kompany e la sua corazzata.