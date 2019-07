La Champions League torna a casa: dal 2019 al 2021 su Mediaset in chiaro

03/07/2019

La Champions League torna su Mediaset . L’annuncio è di Pier Silvio Berlusconi in apertura della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti della prossima stagione a Santa Margherita Ligure. Le nostre reti trasmetteranno la partita migliore del mercoledì per le prossime due stagioni. Un pacchetto di 16 incontri stagionali che si aprirà il 14 agosto con la finale di SuperCoppa Europea Liverpool-Chelsea in diretta dal Besiktas Park di Istanbul.

In aggiunta la diretta di tutti i sorteggi, a partire da quello del 29 agosto a Montecarlo durante il quale Juventus, Napoli, Inter e Atalanta conosceranno le avversarie dei rispettivi gironi di qualificazione agli Ottavi.



È la storia di un grande amore quella con la Champions League. Il nostro gruppo è stato il primo a credere nella nuova versione della Coppa dei Campioni nata nel 1992 acquisendone subito i diritti di trasmissione e accompagnandola, tra free e pay, fino alla stagione 2017/18. Segue un anno di strade divise per ripartire proprio dalla prossima stagione fino alla Finale del 2021. Ma gli archivi raccontano che già nel lontano 30 settembre 1981, Canale 5 interrompeva il monopolio Rai trasmettendo la sua prima, storica, partita di Coppa dei Campioni: Juventus-Celtic, diffusa in diretta sul territorio lombardo.



"Per noi significa tornare in campo, da protagonisti, dopo il bellissimo Mondiale dell’anno scorso - dice il Vice Direttore Generale con delega allo Sport, Yves Confalonieri - e tratteremo la più bella competizione per club con il nostro inconfondibile stile pieno di passione, calore ed entusiasmo”.



La squadra di Sport Mediaset è pronta a scendere in campo e il suo "allenatore" Alberto Brandi muove le prime pedine: “Il commento delle partite sarà affidato a Pierluigi Pardo, punta di diamante dei nostri telecronisti. Gli studi di accompagnamento, nei quali offriremo gli highlights di tutte le partite, saranno condotti da Giorgia Rossi. I nostri inviati racconteranno dai campi questa manifestazione unica per lo spettacolo che garantisce”.



Appassionati di calcio, allacciate le cinture. Il 17 settembre comincia il cammino verso la finale del 30 maggio all’Ataturk di Istanbul. E Mediaset ve lo racconterà ogni mercoledì in chiaro.