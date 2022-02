L'Inter aspetta il Liverpool: Inzaghi sceglie Vidal e recupera Bastoni, Sanchez insidia Lautaro

verso inter-liverpool

Il tecnico nerazzurro deve risolvere un dilemma di formazione per reparto per affrontare i Reds di Klopp a San Siro

Nemmeno il tempo di capire come archiviare il pareggio di Napoli che è costato momentaneamente la vetta della classifica che per l'Inter è già tempo di un altro big match. A San Siro in Champions arriva il Liverpool di Klopp, una delle squadre più forti d'Europa e i grattacapi di formazione per Simone Inzaghi non mancano. Il primo, indispensabile, riguarda il sostituto dello squalificato Barella. Poi c'è da valutare il rientro dell'infortunato Bastoni e il partner d'attacco di Dzeko. Getty Images

Man mano che il livello si alza, e contro i Reds si toccano punte altissime, i minimi dettagli fanno la differenza. Dover rinunciare in partenza a una certezza in mezzo al campo come Barella costringerà Inzaghi a studiare nuove soluzioni per mantenere pericolosità ed equilibrio che di solito sono garantite dall'azzurro.

Il faro dei riflettori è puntato su Arturo Vidal, nonostante il recupero di Vecino garantirebbe qualcosa in più a livello di copertura. La sensazione è che l'Inter voglia giocarsela a viso aperto davanti al proprio pubblico e la presenza dal primo minuto di Vidal darebbe un chiaro segnale a tutti, anche a Klopp.

Il vero dilemma però riguarda la difesa. Bastoni sta meglio e lo staff medico è ottimista sul recupero del difensore nerazzurro, ma contro il tridente del Liverpool - velocissimo e tecnico - un giocatore non recuperato al 100% potrebbe diventare un handicap difficile da sopportare. Inzaghi in ogni caso sta valutando l'alternativa e il ballottaggio, come in campionato, è tra D'Ambrosio e Dimarco.

Infine l'attacco. L'unico punto fermo è Dzeko per il suo ruolo da centravanti fulcro del gioco e la sua regia offensiva, mentre Sanchez sta insidiando la titolarità di Lautaro Martinez.