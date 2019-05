L'ex Vidal: "Deluso dalla Juve, sicuro che arrivasse in finale"

02/05/2019

"Sono deluso dalla Juventus, pensavo arrivasse in finale di Champions League", parola di Arturo Vidal che molto probabilmente ci sarà all'ultimo atto della competizione europea con il Barcellona. Il centrocampista cileno ex bianconero commenta l'uscita della banda di Allegri contro l'Ajax: "Mi ha sorpreso per i giocatori che hanno. Che delusione, purtroppo sono usciti. Ora però penso solo a vincere la Coppa!". Tutto è più facile con Messi in squadra: "È straordinario. Non solo segna e fa fare goal, ma è utilissimo anche in fase difensiva, nel pressing. Sono molto contento di giocare con lui".



La vittoria contro il Liverpool per 3-0 nella semifinale d'andata è una bella ipoteca per andare a Madrid l'1 giugno: "L'obiettivo è quello di vincere la Champions e questa era la partita più importante finora. Ora godiamocela. Sì, partita dura però abbiamo fatto un bel risultato, che ci lascia tranquilli per la partita di ritorno. E il secondo gol di Leo è stato davvero spettacolare".