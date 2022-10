Chelsea, Koulibaly: "Mi manca Napoli ma sognavo la Premier League"

VERSO CHELSEA-MILAN

Il difensore franco-senegalese: "Non sono pentito dell'addio al Napoli, spero vincano lo scudetto"

Primi mesi al Chelsea difficili per Kalidou Koulibaly, che comunque non rimpiange la scelta: "Napoli mi manca ma la Premier League era uno sogno: è stata una mia scelta. Sono contento per come stanno andando gli azzurri, sono un loro grande tifoso e spero vincano lo scudetto". Sinora poche presenze per il difensore franco-senegalese: "Mi aspettavo queste difficoltà, dopo 8 anni in un'altra squadra è difficile arrivare in un club così grande. Non sono preoccupato, sto lavorando, sono felice di essere qua e aspetto la mia opportunità".

Koulibaly poi parla dell'avversario di domani in Champions League: "Il Milan è una squadra forte che l'anno scorso ha fatto un campionato fantastico. Sono forti sia in attacco che in difesa, sono abituati a giocare grandi partite e sappiamo tutto di loro. Spero di giocare ma la cosa più importante è vincere perché non abbiamo iniziato bene il girone".

Giroud è un ex Blues e Koulibaly lo conosce per averlo affrontato in Serie A: "Un attaccante pericoloso, può segnare in ogni momento. Un giocatore importante che ha lavorato molto bene nel Milan, sarà dura per noi difensori".