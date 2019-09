Klopp e la sfida col Napoli: "Speriamo ci siano le docce"

LA DICHIARAZIONE

Le condizioni degli spogliatoi dello stadio San Paolo di Napoli tengono banco anche in Inghilterra, più precisamente a Liverpool con i Reds primi avversari di Champions degli azzurri di Ancelotti: "Speriamo che sistemino tutto - ha commentato il tecnico del Liverpool Klopp -. Una doccia e un posto per cambiarci dovremmo avercelo...". Una speranza per il tedesco: "Ho visto solo le foto, ma sono fiducioso, speriamo che tutto sia organizzato". La rabbia di Ancelotti: "San Paolo disastro"

Seppur in miglioramento rispetto alle foto scattate dallo staff del Napoli nei giorni scorsi, la questione degli spogliatoi ha preoccupato - e non poco - anche Carlo Ancelotti, visibilmente arrabbiato e deluso per la gestione dei lavori all'interno dello stadio.

Da Liverpool Klopp sta monitorando la situazione con un certo ottimismo: "Ho sentito diverse cose, ho visto le foto, ma non ho il live streaming. Non so, magari le foto sono dello scorso maggio. Sono fiducioso, mi fido della UEFA e spero che sistemino le cose in modo da avere una doccia e uno spogliatoio per cambiarci. Finché c'è il campo e il resto va bene, noi possiamo giocare. Certo dalle foto viste non sembrava una bella cosa. Non so se stiamo creando un caso più grande di quello che è, noi possiamo solo andare a Napoli e accettare la situazione che troveremo pensando a giocare a calcio".