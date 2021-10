Juventus, Allegri: "Abbiamo un match ball, sfruttiamolo. Gioca De Ligt"

VERSO ZENIT-JUVENTUS

Il tecnico bianconero presenta la sfida contro lo Zenit: "Dobbiamo ancora migliorare. Dybala torna con l'Inter"

Dopo le vittorie con Malmoe e Chelsea, la Juve va a caccia del tris con lo Zenit per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di Champions. "Abbiamo un match ball che dobbiamo assolutamente sfruttare - ha detto Massimiliano Allegri - De Ligt è recuperato e gioca come Bonucci e Szczesny. Morata potrebbe partire dall'inizio". Su Dybala: "Dovrebbe essere quasi sicuramente a disposizione con l'Inter".

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Che squadra è lo Zenit?

"Sono una buona squadra con giocatori tecnici a metà campo e davanti. È una squadra molto europea che gioca un bel calcio. A Londra hanno fatto bene anche a livello difensivo. Per noi è importante perché con un risultato positivo aumentiamo le possibilità di passaggio del turno".

De Ligt è recuperato?

"De Ligt è completamente recuperato e gioca, altrimenti avrebbe giocato Rugani. Però è recuperato e gioca lui".

Qualcuno deve riposare? Arthur può giocare di più?

"Per quanto riguarda la formazione, De Ligt, Bonucci e Szczesny giocano. Poi gli altri devo ancora vedere come stanno. Arthur avrà un minutaggio maggiore, non so se partirà dall'inizio o se giocherà a gara in corso".

Come sta Morata?

"Morata sta bene, ha recuperato in pieno e potrebbe partire dall'inizio".

Ha in mano la sua Juve adesso?

"Mi viene da sorridere quando mi dicono 'la tua Juve'. Io ho a disposizione giocatori bravi, normale che all'inizio non conoscevo tutti bene. In questo momento la squadra ha piacere anche a difendere e questa è una bella cosa. Bisogna migliorare sia la parte offensiva che quella difensiva. Poi i risultati aumentano l'autostima e lavori con più serenità, questo sì. Nei momenti topici della stagione la palla scotterà e per questo dovremo farci trovare pronti al momento giusto".

Dybala come sta? La partita di domenica può influenzare le scelte?

"Sta lavorando bene, non ha ancora lavorato con la squadra. Dovrebbe essere quasi sicuramente a disposizione con l'Inter. La partita di domenica? Inutile parlarne ora, domani abbiamo un matchball che dobbiamo assolutamente sfruttare".

Alex Sandro giocherà? Come valuta la prova di De Sciglio?

"Alex Sandro è della partita. De Sciglio ha fatto un'ottima partita, ma per lui quelle gare dovrebbero essere la normalità".

Qual è il prossimo obiettivo della Juve?

"Prima della sosta di novembre abbiamo la possibilità di rimanere attaccati alle prime e di passare il turno di Champions, poi per il resto vedremo. Con calma.

Si è abituato alle polemiche arbitrali?

"Ho già commentato domenica. Il cosa scaturito fa parte dell'Italia. Io credo che ognuno di noi avrebbe da recriminare qualcosa ogni domenica, credo che tra gli arbitri italiani ci sia un cambio generazionale. Sono bravi, sono aiutati dal VAR. Bisogna dar loro tempo".