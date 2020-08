Juventus, Dybala è tra i 22 convocati: partirà dalla panchina

C'è anche Paulo Dybala nella lista dei 22 convocati da Maurizio Sarri per la gara di stasera contro il Lione, ritorno degli ottavi di Champions League. La Joya, reduce da un problema muscolare, si accomoderà inizialmente in panchina e giocherà solo in caso di estrema necessità: il compagno di Ronaldo sarà Higuain. C'è anche Chiellini, mentre nulla da fare per Douglas Costa e De Sciglio. Convocati i due primavera Muratore e Olivieri.