Juventus, Chiellini: "Non siamo tra i favoriti? Non ci interessa"

VERSO DINAMO KIEV-JUVE

Giorgio Chiellini si prepara al debutto stagionale della Juventus in Champions League senza preoccuparsi troppo della griglia di partenza virtuale: "Ogni stagione partiamo sempre per provare a vincere - ha detto il difensore in conferenza stampa - Poi se siamo primi, secondi o terzi nella graduatoria dei favoriti a noi interessa relativamente. Siamo consapevoli dei cambiamenti che ci sono stati, ma c'è anche grande volontà e convinzione di poter ambire a grandi traguardi. Poi il tempo ci dirà dove possiamo arrivare. Al momento dobbiamo lavorare, crescere ma al tempo stesso fare risultati". Getty Images

Con due cambi di allenatore nel giro di due anni i bianconeri sono di nuovo a caccia di un'identità precisa: "Quanto servirà? Difficile dare un tempo, perché non abbiamo ancora avuto modo di lavorare insieme negli ultimi tempi. L'importante è continuare a lavorare e amalgamarci ai nuovi. Però nel frattempo è importante vincere. Già domani fare risultato è importantissimo".

Sull'intesa coi compagni di reparto Chiellini non sembra identificare particolari problemi: "Danilo? In questi anni sono cambiati i giocatori ,ma alla fine ognuno ha le sue caratteristiche, che cerchiamo di sfruttare al meglio. Non vedo grandi differenze rispetto al passato se non il normale cambio di giocatori".

Infine una battuta sulle precedenti esperienze con il calcio ucraino: "Abbiamo incontrato lo Shakhtar anni fa ed erano fortissimi. Con Shevchenko ho giocato e mi ha pure segnato, per fortuna ora fa l'allenatore...L'Europeo fu una manifestazione bella e importante, abbiamo buoni ricordi di questo stadio e speriamo di averli anche dopodomani".