Juventus-Atletico Madrid in chiaro martedì sera su Canale 5

Martedì 26 novembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva in chiaro il match valido per la quinta giornata di Champions League “Juventus-Atletico Madrid”. In diretta dall’Allianz Stadium di Torino andrà in scena la super sfida tra i bianconeri di Maurizio Sarri e gli spagnoli del Cholo Simeone. Alle 19.45, su Canale 20, “Pressing Champions League anteprima” con l’avvicinamento al calcio d’inizio con Giorgia Rossi, Christian Vieri e gli inviati Francesca Benvenuti, Gianni Balzarini e Fabrizio Ferrero. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin.