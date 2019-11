Juve, una tifosa in più: c'è anche Rihanna allo Stadium

Con la maglia numero 20, per la Juventus, scende in campo Riri. Riri è niente meno che Rihanna. La cantante di fama mondiale si è presentata allo Stadium per assistere al match dei bianconeri dell'amico Cristiano Ronaldo contro l'Atletico Madrid di Champions. E il club di Agnelli per l'occasione gli ha regalato una maglia personalizzata.