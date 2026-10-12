VERSO INTER-BRUGES

Inter: Lautaro torna per rompere il digiuno europeo, con lui rientrano i titolari

Il Toro in attacco con Thuram, in mezzo riecco Barella e Zielinski. Bastoni e Akanji in difesa

12 Ott 2026 - 09:29
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L'Inter si rituffa nella Champions League, un mese dopo l'esordio in casa del Real Madrid dell'ex Mourinho. Il sogno neanche tanto nascosto è quello di tentare un altro triplete dopo quello del 2010, conquistato proprio sotto la guida dello Special One. "E i sogni si possono realizzare", ha detto qualche giorno fa il presidente Marotta. E allora sotto con il Bruges dell'ex Sommer, avversario dei nerazzurri nell'esordio europeo a San Siro martedì sera alle 21. La squadra è già cresciuta rispetto a quella vista al Bernabeu e anche la partita contro il Parma ha dimostrato che può tranquillamente far rifiatare chi gioca più degli altri: i sostituti danno comunque garanzie. In Champions il tecnico nerazzurro cambia ancora e si affiderà titolari: a partire da capitan Lautaro Martinez, entrato contro i gialloblù dalla panchina dopo la trasferta intercontinentale per partecipare all'addio di Leo Messi alla nazionale argentina, che in attacco tornerà a far coppia con Thuram. L'obiettivo del Toro è quello di tornare al gol in Europa interrompendo un digiuno che dura da sei partite: l'ultimo gol in Champions risale al 5 novembre 2025 in casa contro il Kairat.

A centrocampo riecco Barella e Zielinski, con Sucic e Mkhitaryan che si riaccomodano in panchina dopo l'ottima prestazione, con Calhanoglu in cabina di regia. Contro il Parma il turco è uscito al 62' e poi si è visto in panchina con una borsa del ghiaccio sul ginocchio ma sta bene e sarà regolarmente al suo posto. In difesa riecco Akanji e Bastoni, con la conferma di Bisseck al centro (come sabato contro i gialloblù) o come braccetto di destra con lo svizzero in mezzo. L'unico dubbio a destra con Diouf, titolare nell'ultima di campionato, e Luis Henrique a contendersi una maglia. Per Spence, che con il Parma ha fatto finalmente il suo esordio in campionato, un posto da titolare sembra ancora prematuro. Dimarco a sinistra. Tra i pali Martinez.

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