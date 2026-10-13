Mourinho: "Calciopoli? Complimenti agli italiani. In Spagna il più grande scandalo e nulla accade"

José Mourinho non si tira indietro. Parlando a Prime Video alla vigilia di Roma-Real Madrid, l'allenatore dei Blancos ritorna sulle polemiche dopo la vittoria di sabato sul Villarreal legate all'espulsione di Vinicius e gli attacchi che il club della capitale indirizza quotidianamente agli arbitri spagnoli, con riferimenti impliciti al "Caso Negreira". Ovvero Jose Maria Enriquez Negreira, l'ex vicepresidente del comitato tecnico arbitrale che avrebbe ricevuto 8,4 milioni di euro dal Barcellona per dossier informativi sugli arbitri della Liga e, secondo la tesi madridista, evidenti favori arbitrali tra il 2001 e il 2018.
Sul tema torna proprio Mou: "Complimenti agli italiani perché è l'unico Paese dove Calciopoli è stato Calciopoli. Fino ad adesso in Spagna non è successo niente. Se non succede qualcosa è il più grande scandalo di corruzione nell'arbitraggio mondiale. Non c'è altro da dire".