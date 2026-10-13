Tresoldi in estasi: "Una serata pazzesca, sognata tanto"

13 Ott 2026 - 23:55
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"Sono quasi più nervoso ora che in campo, è stata una serata pazzesca. Ho sognato tante volte una serata così, segnare tre gol a San Siro, con tutta la famiglia allo stadio, gli amici, è fantastico": è la gioia di Nicolò Tresoldi attaccante del Bruges e autore di una tripletta a San Siro contro l'Inter. "Prima della partita mi hanno incitato tanti tifosi del Milan, ma sono contento per il Brugge e per il calcio belga, per me era un derby, tanta roba", spiega il giocatore. E sulla scelta della nazionale: "Si parla tanto, sono state dette tante cose non vere. Sono contento del percorso con la Germania, sono al Bruges, ci sono tanti giocatori italiani e tedeschi molto più forti di me".

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