Martinez, dopo il Real arriva un altro errore: l'uscita a vuoto spalanca la porta a Tresoldi

Lo spagnolo ancora colpevole in occasione del secondo gol del Brugge

13 Ott 2026 - 22:31
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Altra serata no in casa Inter per Pepo Martinez. Dopo la papera all'esordio in Champions al Bernabeu, il numero uno interista si è fatto notare in maniera negativa anche nella gara contro il Brugge, quando sul risultato di 1-1è uscito inspiegabilmente molto fuori dalla sua area e ha bucato l'intervento spalancando la via della rete al milanista Tresoldi, autore di una doppietta al suo esordio in carriera a San Siro. Il portiere nerazzurro si è poi parzialmente riscattato al 70' con un grande intervento che ha evitato il 3-1, ma quello del portiere continua a essere un problema per i nerazzurri. 

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