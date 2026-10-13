Martinez, dopo il Real arriva un altro errore: l'uscita a vuoto spalanca la porta a Tresoldi

Altra serata no in casa Inter per Pepo Martinez. Dopo la papera all'esordio in Champions al Bernabeu, il numero uno interista si è fatto notare in maniera negativa anche nella gara contro il Brugge, quando sul risultato di 1-1è uscito inspiegabilmente molto fuori dalla sua area e ha bucato l'intervento spalancando la via della rete al milanista Tresoldi, autore di una doppietta al suo esordio in carriera a San Siro. Il portiere nerazzurro si è poi parzialmente riscattato al 70' con un grande intervento che ha evitato il 3-1, ma quello del portiere continua a essere un problema per i nerazzurri.