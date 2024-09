Juve, Thiago Motta: "Possesso da migliorare, dobbiamo alzare il livello"

JUVE

Il tecnico bianconero: "Vlahovic? Deve gestire il suo lato emotivo, i gol poi arriveranno"

Dopo il tris rifilato al Psv all'esordio in Champions, Thiago Motta è soddisfatto per il risultato, ma non nasconde la necessità di lavorare ancora su alcuni dettagli. "Sono contento, è un buon risultato per iniziare la competizione, ma abbiamo anche subito il gioco del PSV e possiamo fare meglio la fase di possesso - ha spiegato il tecnico della Juve -. Abbiamo fatto bene a tratti, dobbiamo alzare il livello ed essere bravi a giocare bene per tutta la gara". "Vlahovic non segna? Oggi non ha fatto gol, è vero. E poteva fare meglio - ha aggiunto -. Succede di non segnare, ma si possono fare bene anche altre cose nel campo. I gol poi arriveranno. Sono contento del suo lavoro, ma deve gestire il suo lato emotivo".

"La gestione di Dusan non è difficile - ha proseguito Motta -. Da quando abbiamo iniziato si presenta sempre nelle condizioni ideale per allenarsi e giocare". "Gli attaccanti devono avere questa voglia e ambizione di segnare, ma fanno anche altro in campo - ha continuato -. Può creare anche gli spazi per i compagni, l'importante è che lui partecipi e dia il massimo come sta facendo".

Poi sulla prestazione di McKennie, scelto proprio per dare più dinamismo alla squadra. "McKennie? Mi piace come tutti gli altri giocatori forti che ho in rosa - ha spiegato il tecnico bianconero -. Oggi per quello che volevamo fare in campo è toccato a lui". "Ha fatto bene come tutti gli altri. Ci può dare tanto - ha aggiunto -. Il mio dovere è scegliere gli undici che stanno meglio per fare una buona gara insieme". "McKennie sta lavorando bene e si merita di giocare - ha continuato -. Anche lui deve migliorare". "E' importante che la squadra abbia vinto e iniziato la Champions con una vittoria - ha concluso - ma ora dobbiamo recuperare e pensare già alla prossima gara e a dare continuità".