Juve-Psv, le pagelle: Yildiz pennella, McKennie dà la scossa, Nico spinge

LE PAGELLE

I voti dei protagonisti della sfida di Champions dell'Allianz Stadium: Vlahovic si accende solo a tratti

JUVE (4-1-4-1)

Di Gregorio 6 - inizia la gara con un passaggio impreciso che mostra un po' di emozione, poi si rifà subito bloccando un tiro dal limite di Veerman e dopo aver rotto il ghiaccio acquista sicurezza. Nel finale non può far nulla su Saibari

Kalulu 6,5 - gioca facile e in sicurezza in marcatura e prova a farsi vedere anche in fase di spinta quando Nico Gonzalez si accentra per fargli spazio. Solido e concreto, sembra destinato a scalare le gerarchie di Motta come jolly difensivo

Gatti 6,5 - gestisce la retroguardia bianconera con personalità e attenzione. Sempre presente in area sulle palle alte e nei duelli ravvicinati. Altra prova di sostanza con al braccio la fascia da capitano prima di lasciare spazio a Danilo (15' st Danilo 6 - entra al posto di Gatti da centrale difensivo e affronta la sfida con la giusta cattiveria e serietà. Sostituzione che dà un'indicazione precisa sui piani di Motta sul suo conto)

Bremer 6,5 - ordinato e preciso in marcatura. De Jong è poco mobile a lo disinnesca senza difficoltà sia in anticipo, sia nel gioco aereo

Cambiaso 6 - dalla sua parte c'è Bakayoko e parte col freno a mano tirato presidiando la corsia sinistra. Meno propositivo del solito, ma con Yildiz in palla non serve rischiare troppo da quella parte e dosa bene le forze

Locatelli 6,5 - si piazza in regia davanti alla difesa per dare ordine, impostare e controllare la vivacità e la qualità di Til. Qualche sbavatura c'è, ma nel complesso dà molta sostanza ai bianconeri risultando molto utile anche nei raddoppi (15' st Thuram 6 - dà il cambio a Locatelli in mediana dando fisicità e copertura ma). Poco appariscente nelle giocate, ma efficace

Gonzalez 7 - in avvio si vede poco e non è sempre preciso negli appoggi, poi col passare dei minuti aumenta i giri e fa valere le sue doti nel dribbling in velocità, negli inserimenti e nel gioco aereo. Servito da Cambiaso, nel primo tempo ci prova in tuffo di testa ma Dams lo anticipa bene, poi innesca l'azione del secondo gol. A inizio ripresa raccoglie l'assist di Vlahovic e firma il tris con freddezza (24' st Weah 6 - entra a risultato acquisito e si piazza a destra. Prova a farsi vedere mostrando gamba e iniziativa, ma senza sfondare)

McKennie 7 - dinamico e rapido in ripartenza e veloce a rientrare in copertura. Dà più vivacità, spinta e imprevedibilità alla linea a quattro alle spalle di Vlahovic. Sfiora il gol su assist di Koopmeiners, poi raddoppia i conti concretizzando una bella giocata di Gonzalez e una "mezza sponda" di Vlahovic (30' st Douglas Luiz 6 - entra nel finale quando ormai la gara scorre liscia. Ordinaria amministrazione senza guizzi)

Koopmeiners 6,5 - un po' mediano, un po' trequartista. Danza tra le linee continuando a muoversi e cercando di dialogare con i compagni di reparto per legare il gioco e dare profondità alla manovra. Buona l'intesa con Yildiz e sempre pronto a inserirsi a fari spenti da dietro a caccia del gol. Nel primo tempo è stranamente un po' impreciso sottoporta e sfiora il bersaglio grosso in almeno un paio di occasioni, nella ripresa continua a macinare km e gioco

Yildiz 7,5 - all'esordio in Champions, parte largo a sinistra come con l'Empoli, ma quando si accentra il piglio e la velocità nell'uno contro uno è diverso e alla prima occasione buona la piazza all'incrocio con una magia a giro di destro. Roba alla Del Piero per intenderci, con tanto di esultanza con la lingua fuori e altre buone giocate nel corso della gara. Ora è lui il più giovane marcatore bianconero della Champions (24' st Fagioli 6 - sostituisce Yildiz con caratteristiche diverse, ma con buona intensità. Presidia la zona con concretezza e riesce a farsi vedere anche in avanti)

Vlahovic 5,5 - lotta con Flamingo nel corpo a corpo, ma nel primo tempo resta un po' fuori dalla manovra bianconera in verticale accendendosi solo a intermittenza e servendo quasi casualmente l'assist per il raddoppio di McKennie. Non sempre preciso nel primo controllo, nella ripresa serve a Nico Gonzalez un bell'assist per il tris bianconero, poi nel finale si fa ipnotizzare da Drommel e spara alto da buona posizione fallendo due occasioni importanti

A disp.: Perin, Pinsoglio, Adzic, Cabal, Savona, Rouhi, Mbangula.

Thiago Motta 7 - dà continuità al progetto tattico cambiando il minimo indispensabile rispetto a Empoli. E proprio la scelta di inserire McKennie nei quattro dietro a Vlahovic è la mossa giusta che dà più alternative, cattiveria e spinta alla squadra. Attento anche nel receperire possibili pericoli e nella gestione dei cambi.

PSV (4-3-3): Drommel 5,5; Ledezma 5 (41' st Nagalo sv), Flamingo 5,5, Boscagli 5, Dams 5 (32' st Mauro Junior sv); Schouten 5, Til 5,5 (17' st Lang 5,5), Veerman 5 (17' st Saibari 6); Bakayoko 5, De Jong 5 (32' st Pepi sv), Tillman 5.

A disp.: Schiks, Smolenaars, Driouech, Babadi, Land, Bresser. All.: Bosz 5