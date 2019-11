Juve, Sarri esalta Dybala: "Un fuoriclasse, ha fatto la differenza"

QUI JUVE

E' soddisfatto Maurizio Sarri dopo la vittoria contro l'Atletico in Champions. "Abbiamo fatto bene, è stata una partita di grande dispendio come sono sempre le gare di Champions - ha spiegato il tecnico -. E' stata una qualificazione con un bel percorso". Poi sulle prove di Dybala e Ronaldo: "Paulo è un fuoriclasse in un momento positivo e sta facendo la differenza, Cristiano ha aiutato la squadra anche nel finale e l'ho visto bene fisicamente".

"Abbiamo fatto molto bene con un calo finale dovuto anche al fatto che abbiamo speso molto nell'ultima gara che abbiamo affrontato in campionato - ha aggiunto Sarri commentando la gara con l'Atletico -. Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi nella ripresa ci siamo complicati un po' la vita commettendo alcuni errori in uscita". "In Champions ci esprimiamo meglio forse perché abbiamo motivazioni diverse - ha continuato -. Ma è un errore. Dobbiamo imparare a giocare il nostro calcio in tutte le competizioni". "Come contro l'Atalanta a inizio partita abbiamo fatto crossare troppo facilmente l'Atletico - ha proseguito il tecnico della Juve -. Un po' è dovuto al nostro modulo, un po' dobbiamo migliorare nell'intensità delle chiusure". Infine sulle condizioni di Ronaldo: "Come sta il ginocchio? Non lo so, non ci ho ancora parlato...".