Juve, Ronaldo: "Una serata magica. Finale? E' presto..."

12/03/2019

E' Cristiano Ronaldo il man of the match della Juve, che disintegra l'Atletico Madrid con una tripletta spaventosa: "Doveva essere una notte speciale e lo è stata, non solo per i gol ma per la squadra - commenta CR7 a fine gara -. Questa è la mentalità da Champions, questo è motivo di orgoglio. Io faccio il mio lavoro e sono molto contento, è stata una serata magica. Finale? No, è ancora presto, passo dopo passo".