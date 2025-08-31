Qualificazioni Champions femminile: Sporting avversario della Roma

Saranno le portoghesi dello Sporting le avversarie della Roma nel turno decisivo di qualificazione alla fase campionato della UEFA Women's Champions League. Questo il verdetto dell'urna di Nyon, dopo che le giallorosse ieri hanno brillantemente superato il girone di Praga battendo 5-1 in finale lo Sparta. La partita di andata si giocherà giovedì 11 settembre a Roma, quella di ritorno una settimana dopo a Lisbona. Le nove vincenti degli accoppiamenti sorteggiati oggi raggiungeranno Juventus, Arsenal, Lione, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Wolfsburg, Barcellona, Chelsea e Benfica, già qualificate alla fase campionato. Le nove perdenti giocheranno invece il secondo turno di qualificazione alla UEFA Women's Europa Cup.