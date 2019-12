Juve, Nedved: "Lione? Non possiamo lamentarci, che bello il tridente"

QUI JUVE

"Poteva andare peggio, non ci dobbiamo lamentare. Ho visto degli scontri che sono già da fuochi d'artificio, l'anno scorso l'Atletico era più difficile. Ma a fine febbraio-marzo bisogna arrivarci in forma e su quello ci stiamo lavorando". Così il vicepresidente della Juve Pavel Nedved commenta il sorteggio degli ottavi di Champions, dove i bianconeri affronteranno il Lione. "Tridente pronto anche in Champions? E' bello vedere Dybala-Cristiano Ronaldo-Higuain giocare insieme - ha proseguito - Ieri sono andati molto bene, secondo me possono giocare insieme se si aiutano e corrono tanto come hanno fatto, poi sceglie Sarri in base alla forma, che attualmente è di grande livello". Nedved: "Poteva andare peggio"

"Aouar la loro stella? Il Lione non l'ho seguito quasi per niente, adesso cercheremo di studiarlo - ha detto ancora Nedved - Cos'è quest'anno la Champions? Non deve essere un'ossessione ma un obiettivo concreto. Ci sentiamo abbastanza forti e alla pari delle altre squadre. In Champions basta che non ti vada bene un tempo e sei fuori. Puntare solo sulla Champions è impossibile. La stagione di Cristiano Ronaldo? Molto bene, come si fa a mettere in dubbio lui e Buffon... Ero sempre molto tranqullo. Quando arriva il momento, dove gli altri non ci sono, loro ci sono. Cristiano adesso sta uscendo fuori, dopo un problema fisico".