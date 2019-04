Juve: la squadra arriva per l'allenamento, Chiellini lascia la Continassa

15/04/2019

Giorgio Chiellini sempre più verso il forfait in vista della sfida di martedì sera all'Allianz Stadium contro l'Ajax per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Arrivato in mattinata, il difensore della Juventus, alle prese con un problema al polpaccio, ha lasciato la Continassa all'ora di pranzo dopo aver svolto lavoro personalizzato. Alle 16.15 il resto della squadra scende in campo per l'allenamento. Ancora nessuna sentenza definitiva sulla sua presenza ma è più no che sì.