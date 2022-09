Juve, esame PSG: Di Maria e Paredes gli osservati speciali

CHAMPIONS LEAGUE

Vlahovic tornerà a guidare l'attacco bianconero al Parco dei Principi. Pogba torna ad allenarsi in campo

© Getty Images In casa Juve scatta l'ora della Champions. E l'esame è subito di quelli tosti. Dopo un avvio altalenante in campionato, la banda di Allegri dovrà infatti vedersela con la corazzata PSG. Un vero crash-test da affrontare viste le ultime uscite dei bianconeri, ma decisivo per capire a che livello è la squadra e come si comporta contro Mbappé & Co.

Vedi anche Champions League Juve: Rabiot recupera per il Psg, da valutare Di Maria e Danilo

Nomi alla mano, visto il recente passato, al Parco dei Principi saranno due gli osservati speciali bianconeri: Di Maria e Paredes. Uscito acciaccato dalla gara con la Fiorentina, il Fideo farà di tutto per esserci. Quanto invece a Leandro l'impressione è che Allegri potrebbe schierarlo nuovamente dall'inizio per dare più pulizia e geometrie alla manovra e per provare a rifornire con più qualità Vlahovic, chiamato a guidare nuovamente l'attacco dopo il turno riposo contro la Viola.

Vedi anche juventus Juve troppo rinunciataria e senza mentalità vincente: Allegri a processo

Quanto al resto della formazione che dovrebbe scendere in campo al Parco dei Principi, Allegri sembra intenzionato ad andare piuttosto sul sicuro. Danilo dovrebbe stringere i denti e tornare a destra con il rientrante Bonucci a far coppia con Bremer al centro della difesa e Alex Sandro a sinistra. Accanto a Paredes, in mediana dovrebbe invece toccare a Locatelli e Rabiot, con Cuadrado avanzato a destra nel tridente. Una formazione compatta e fisica per provare a respingere la potenza di fuoco del PSG e cercare di colpire magari in ripartenza. La Juve si prepara all'esame PSG.

POGBA TORNA AD ALLENARSI IN CAMPO

Buone notizie per Max Allegri dal fronte Paul Pogba. Il centrocampista francese, infatti, si è allenato sul campo e con il pallone, anche se non ancora in gruppo. Un primo passo verso il rientro a seguito dell'infortunio al menisco riportato nel precampionato.