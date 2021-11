Juve, Dybala segna ed esulta come Platini

JUVE

Con la doppietta allo Zenit la Joya raggiunge quota 106 in bianconero superando Le Roi Michel

Paulo Dybala ha sbloccato la sfida di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo con il gol numero 105 con la Juve, superando così Platini (104). E l'esultanza della Joya è un omaggio a Le Roi Michel: l'argentino, infatti, si è sdraiato sul campo con un braccio sotto la testa, proprio come fece il francese durante la finale di Coppa Intercontinentale dell'8 dicembre 1985 contro l'Argentinos Juniors quando gli venne annullata una bellissima rete. Dybala ha poi firmato la doppietta su rigore, raggiungendo quota 106.

"L'esultanza è sicuramente un omaggio per Platini, lui è un idolo per me, per il calcio, per quello che ha fatto dentro il campo soprattutto qui alla Juve - ha commentato Dybala a Champions Live su Canale 5 dopo la gara - Volevo farlo quando lo avevo raggiunto contro l'Inter, ma non era il momento. Oggi l'ho fatto, spero che lui lo possa vedere". E ancora: "Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, credo dopo il pareggio abbiamo cercato un po' più di equilibrio, di stare più alti, di non retrocedere tanto perché altrimenti sei costretto a difendere vicino alla porta e puoi prendere gol in qualsiasi momento. Quindi nel secondo tempo abbiamo giocato con molta pazienza, da grande squadra e il risultato è venuto fuori".