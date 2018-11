Juve, CR7: "Vittoria regalata allo Utd, passeremo come primi"

07/11/2018

Gioie e dolori. Contro lo United CR7 si è sbloccato in Champions con la maglia della Juve, ma poi lo Utd ha ribaltato il risultato nel finale, vanificando la sua magia al volo. "La Champions è speciale, non ti puoi mai rilassare, può succedere di tutto - ha spiegato -. Abbiamo dominato la partita, abbiamo avuto più occasioni e potevamo chiuderla". "Il Manchester non ha fatto niente per meritare la vittoria, è stato solo un nostro regalo - ha aggiunto -. Sono sicuro che ci qualificheremo come primi".