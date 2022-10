Juve contro il tabù Lisbona: con il Benfica serve la doppia impresa

© Getty Images

Vincere a Lisbona contro il Benfica per sperare ancora nel miracolo ottavi di finale. Questo l'obiettivo della Juve, chiamata martedì sera all'impresa in terra portoghese per tenere vive le speranze per il passaggio del turno in Champions League. Impegno, quello dei bianconeri, ancora più difficile tenendo conto delle assenze (Pogba, Di Maria, Chiesa, Bremer, Paredes e De Sciglio) cui dovrà far fronte Max Allegri, chiamato a scelte obbligate contro un avversario che in stagione non ha ancora perso: 15 vittorie e quattro pareggi tra campionato e Coppa.