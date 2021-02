Juve, Chiesa: "Al ritorno servono altri valori in campo". Furia CR7 per un mancato rigore

"L'approccio alla partita ci ha fatto mettere questa sfida in salita. Abbiamo visto cos'è la Champions: se non sei concentrato al massimo ti puniscono". Questa la lucida analisi di Federico Chiesa dopo la sconfitta della Juve sul campo del Porto nell'andata degli ottavi. "Il gol ci tiene ancora in lizza per la partita di ritorno, per fortuna. Penso che la tensione e la voglia di fare che non c'è stata fin dall'inizio ci ha fatto pagare all'inizio del primo e del secondo tempo - ha proseguito l'attaccante - Adesso fortunatamente questo gol ci dà carica per il ritorno. Se vogliamo passare il turno dobbiamo mettere in campo altri valori".