Calcio

Tegola per Guardiola: Cherki fuori due mesi

31 Ago 2025 - 18:48

Il centrocampista del Manchester City Rayan Chercki si è infortunato alla coscia durante il match (perso) contro il Brighton: starà fuori almeno due mesi. Altra tegola per Guardiola che ha iniziato la stagione con due sconfitte in tre partite. 

19:30
Derby di Glasgow senza reti: il tecnico dei Rangers è a rischio
18:48
Tegola per Guardiola: Cherki fuori due mesi
18:39
Serie C, nuovo pari per l'Inter Under 23: non basta La Gumina
17:32
Qualificazioni Champions femminile: Sporting avversario della Roma
16:24
Robben dal calcio al padel: esordio nel Cupra Fip Tour