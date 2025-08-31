Tegola per Guardiola: Cherki fuori due mesi

Il centrocampista del Manchester City Rayan Chercki si è infortunato alla coscia durante il match (perso) contro il Brighton: starà fuori almeno due mesi. Altra tegola per Guardiola che ha iniziato la stagione con due sconfitte in tre partite.
