Juve, Cancelo anticipa Allegri: "Ronaldo convocato con l'Ajax"

08/04/2019

Si avvicina l'andata dei quarti di finale di Champions per la Juve, che mercoledì sarà impegnata in casa dell'Ajax. Allegri, dopo l'ampio turnover visto contro il Milan, ritrova diversi big e a destra potrà contare sulla spinta di Cancelo, ormai recuperato: "Sto bene, ho avuto un affaticamento al polpaccio e per questo non ho giocato le ultime due partite - spiega il portoghese -. Ora però sono pronto per tornare in campo già ad Amsterdam".

Da un portoghese all'altro. Cristiano Ronaldo sta facendo di tutto per arrivare pronto all'appuntamento e le sensazioni, come annunciato sabato da Nedved e confermato ora da Cancelo, sono più che positive: "Cristiano si sta allenando e farà tutto per essere pronto per mercoledì - dice l'ex terzino dell'Inter -. Penso che sarà convocato, poi vedremo se sarà titolare. Deciderà il mister".

RONALDO SI ALLENA IN GRUPPO

A due giorni dal match, i bianconeri lunedì mattina si sono ritrovati al Training Center e hanno lavorato sulla tattica in vista della gara. Si è allenato con il gruppo Cristiano Ronaldo, guarito dopo il problema muscolare. Martedì la partenza per l'Olanda.

