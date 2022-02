Juve a caccia del riscatto: prima volta in Europa per Vlahovic

STASERA CON IL VILLARREAL

I bianconeri hanno bisogno dei suoi gol

Prima volta in Europa per Dusan Vlahovic e la Juventus ha bisogno dei suoi gol per battere il Villarreal nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Partita, in chiaro su Canale 5, Mediaset Play e in streaming sul nostro sito Sportmediaset.it, che rappresenta tanto per la squadra di Max Allegri. Serve il riscatto dopo i due pareggi consecutivi in campionato contro Atalanta e Torino.

Una partita in bilico per l'allenatore della Juventus: "Non sarà un ottavo di finale scontato, c'è il 50% di possibilità di passare il turno per entrambi". Prima volta che non vale la regola dei gol in trasferta: "Non so nemmeno io quale sia la differenza - commenta Allegri, ridendo - ma posso dire che ci sono dei pro e dei contro: l'importante è fare una bella partita, poi fra 20 giorni si cercherà di conquistare il passaggio del turno al ritorno".

Partita dalle mille insidie con il Sottomarino Giallo che è in un buon momento di forma con tre vittorie e un pareggio contro il Real Madrid nelle ultime quattro partite.