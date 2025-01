Italiano: "Siamo fuori ma è come se avessimo vinto una semifinale di Champions"

"Se penso che oggi ho vinto la mia prima partita in Champions League, sono felice ed emozionato. Siamo eliminati, ma per me è come se avessimo vinto una semifinale. Sono molto contento, perché i ragazzi lo volevano a tutti i costi. È un sogno che si avvera". Così l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano fatica a trattenere l'emozione per la sua prima vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund.