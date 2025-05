Inter, Zanetti: "Con il Psg finale da 50 e 50. Inzaghi leader assoluto, Lautaro da Pallone d'Oro"

Una cammino, quello nerazzurro, frutto della bravura di mister Inzaghi: "Lui è il leader assoluto di questa squadra, è con noi da 4 anni e ha reso tutti molto competitivi. Con lui in 3 anni abbiamo raggiunto due finali di Champions League". Simone leader, ma non il solo. Lautaro è in campo l'emblema di questa squadra: "Io speravo diventasse quello che è oggi. Nella gara con il Barcellona ha dato tutto fino a che non è stato sostituito. Lui è importante per l'Inter e la Nazionale. Fa sempre del suo meglio. E non c'è dubbio che abbia le possibilità per vincere il Pallone d'Oro. Qui è felice, si sente riconosciuto e importante. Ha un senso di appartenenza. Quando ti senti a tuo agio, questo ti aiuta molto".